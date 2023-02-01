الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دفع 54 مليون جنيه».. إلزام «المهندسين» بالخضوع لضريبة القيمة المضافة

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية تلزم فيها نقابة المهندسين بأداء القيمة المضافة عن أنشطتها في الفترة من 4 لـ 8 / 2018، وأيدت قرار مصلحة الضرائب بإلزام النقابة بدفع 54 مليون جنيه.

وذكرت الجمعية في فتواها، إن قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 قد أعفى بموجب المادة (51) منه النقابة والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.

كما أعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

وأضافت أن المشرع فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 قد جعل الإعفاء من تلك الضريبة معقودًا على نص خاص يقرره، ومع خلو إعفاء النقابة صراحة من هذه الضريبة.

كما خلا قانون نقابة المهندسين من نص صريح يعفيها من الخضوع لأحكام ضريبة القيمة المضافة، مما يوجب معها خضوع النقابة لهذه الضريبة.

القيمة المضافة فتوى قضائية مجلس الدولة قانون نقابة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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