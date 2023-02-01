الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ابتهالات ومديح في جناح الأزهر بمعرض الكتاب في سابع أيامه

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فقرات من العروض المختلفة، قدمها طلاب الأزهر، وسط حضور كبير من رواد المعرض.
وبدأت الفقرات بفقرة ابتهالات قدمها 3 أطفال، وسط حضور كبير، وبعدها بدأت فقرة أخرى بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط تفاعل كبير وتصفيق من رواد معرض القاهرة.
وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.
ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".
ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .

الأزهر الشري الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الأزهر بمعرض الكتاب التجمع الخامس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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