الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل مستشفى مسجد النور المحمدى بالمطرية

الحريق
الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى مسجد النور المحمدي، بمنطقة المسلة بالمطرية، في محافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى مسجد النور بمنطقة المسلة بالمطرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وفرض الكردون الأمني حول المستشفى لمنع امتداد النيران.

ونجح أفراد الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتجري الآن عمليات التبريد، للتأكد من عدم تجدد النيران مرة أخرى.

منطقة المطرية حريق مستشفى قوات الحماية المدنية

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