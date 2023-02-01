الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي في المونديال| محاضرة فيديو للاعبين صباح اليوم وتدريبات استشفائية عقب الإفطار

كولر
كولر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم الأربعاء بمقر إقامة البعثة في طنجة بالمغرب.

وحرص كولر على  استعراض بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين خلال المحاضرة في إطار التجهيز لمباراة الفريق مساء اليوم أمام أوكلاند سيتي.

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية ومرانا بدنيا خفيفا عقب تناول وجبة الإفطار في فندق الإقامة في إطار برنامج إعداد اللاعبين البدني قبل المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب في الدور التمهيدي من منافسات كأس العالم للأندية.

«كولر»: هدفنا الوصول لأبعد نقطة.. وتركيزنا حاليًا على مواجهة «أوكلاند»

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أكد على استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحًا أن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي، وخاض معسكرا تحضيريا للبطولة في إسبانيا، ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهو ما  يظهر أنه ليس ضعيفا، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال كولر إن قائمة الفريق في البطولة خالية من الإصابات وأن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، موضحا أن محمود عبدالمنعم كهربا ضمن قائمة الأهلي في المونديال بينما أحمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن التركيز يسيطر على الجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين قبل مواجهة الغد، ونفس الأمر سيكون يوم المباراة، خاصة أن التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق كثيرا في تلك المواجهات، وهناك ثقة كبيرة من اللاعبين بأنهم سيكونون في قمة التركيز لتقديم مستوى قوي في اللقاء.

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته أن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطط اللعب في المباريات، حيث تتحدد خطة اللعب دائما حسب استراتيجية المنافس وطريقة لعبه، ولدينا القدرة على فرض أسلوبنا في أي مباراة، مؤكدا أنه لم يحلل كل فرق البطولة؛ لأن التركيز كان منصبا على مواجهة «أوكلاند» غدا فقط لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة.

السويسري مارسيل كولر الاهلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي مونديال الاندية المغرب

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