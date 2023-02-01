الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيراميكا كليوباترا يعلن عن صفقاته في الميركاتو الشتوي 2023 (صورة)

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

كشف نادي سيراميكا كليوباترا، عن الصفقات التي أبرمها النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويأتي بعد ذلك، بعد غلق باب القيد منتصف ليلة أمس الثلاثاء الموافق 31 يناير الماضي 2023.

وجاءت صفقات سيراميكا كليوباترا على النحو التالي: 

محمد عنتر "جناح" المصري البورسعيدي لمدة موسمين ونصف الموسم.

النيجيري إبراهيم أيولا "مهاجم" لمدة 3 مواسم.

الإيفواري كونستانت وايو "وسط ملعب" لمدة 3 مواسم. 

مروان صحراوي "مدافع" الإسماعيلي وإنبي السابق، إعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقابل للتفعيل لمدة موسمين إضافيين.

صفقات سيراميكا في الميركاتو الشتوي 

وتحرص إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على دعم صفوف الفريق بالصفقات المميزة وتوفير احتياجات الكابتن معين الشعباني المدير الفني، من أجل تحقيق طموحات النادي في الموسم الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المدرب التونسي، تولي المسئولية الفنية لـ«سيراميكا» خلفا لأحمد سامي، المدير الفني السابق، الذي رحل بسبب سوء النتائج، على الرغم من تجديد من عقده في وقت سابق من العام الماضي.

وكان سيراميكا حقق تعادلا إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز، في الجولة الماضية من الدوري، في الظهور الأول للشعباني، على رأس القيادة الفنية للفريق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و6 تعادلات ومثلها هزيمة.

ويستعد سيراميكا لمواجهة إنبي، مساء الأحد المقبل الموافق 5 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري.

ويعد هذا الموسم هو الظهور الثالث على التوالي لـ«سيراميكا» عقب نجاحه في الصمود بدوري الأضواء والشهرة على مدار الموسمين الماضيين.

ويذكر أن هيثم شعبان المدير الفني السابق لـ«سيراميكا كليوباترا»، كان هو صاحب إنجاز صعود الفريق تاريخيا لأول مرة للظهور بين الكبار موسم 2020/2021، حيث جاء في المركز العاشر برصيد 39 نقطة، في أول مواسمه.

بينما في نسخة الموسم الماضي 2021/2022، نجا سيراميكا من شبح الهبوط للقسم الثاني بأعجوبة، بعدما جاء في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

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