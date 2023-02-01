ندوة تثقيفية للعاملين بديوان «القوى العاملة» حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة، ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة والعائد منه ووسائل تنظيم الأسرة المتنوعة، والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك على مدار يومين، فضلا عن تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية للسيدات العاملات بديوان عام الوزارة تزامنا مع تنفيذ الندوة وذلك في إطار خطة عمل وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2022- 2023 وتحديداً محور رفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات بداووين الوزارات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى لها اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلي جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور ومنها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمى (خدمات الصحة الإنجابية)، ومحور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، ومحور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم، مع توفير إطار داعم لتنفيذ تلك المحاور من خلال تدخلات تشريعية.

ونوهت بأن الندوة تطرقت إلى بعض الموضوعات ومنها خطة المتابعة والتقييم، وتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، وقواعد الالتزام بتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، والبيئة والسكان، وأهمية تنظيم الأسرة، والخدمات المقدمة من خلال وحدات وزارة الصحة المصرية وأماكن تقديمها، ورسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة ومردود تنظيم الأسرة على الأم والطفل، والشائعات بخصوص تنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، ثم مناقشة مفتوحة.

وألقى المحاضرات بالندوة الدكتورة شيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ومدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة القوى العاملة ، والدكتور خالد عاطف مدير الإدارة العامة للتخطيط السكاني بقطاع السكان وتنظيم الأسرة- وزارة الصحة والسكان ، والدكتورة سعاد عبد المجيد أ.م للتخطيط والمتابعة والتقييم ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص ، والدكتور أحمد السنهوري طبيب بإدارة الإمداد والتموين- قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ، والدكتورة نوران عمران عضو بالإدارة المركزية للمتابعة والتقييم بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.

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