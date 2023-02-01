المؤبد لعامل يتاجر في المخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة جنوب سوهاج، المتهم بالاتجار في الحشيش وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.

بمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.