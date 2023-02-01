الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 21 تاجر مخدرات في حملات أمنية بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت عن ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهمًا لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7462 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإجراءات القانونية مديرية أمن القليوبية المخدرات قضية

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