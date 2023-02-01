الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

آمنة: توفير 2,3 مليون فرصة عمل عبر «مشروعك»

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ، هو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة لا تتعدى فائدتها الـ 5%، من أجل تشجيع الشباب على العمل والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

 

وأوضح أن “مشروعك”  ساهم خلال شهر يناير 2023 في تنفيذ 2090 مشروعا بقروض 345 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 142 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 203 آلاف مشروع، بقروض تقترب من 26 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى 2,3 مليون فرصة عمل، مؤكدا أن "مشروعك" يدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، بدءاً من القرى والنجوع وحتى المراكز والمدن والأحياء من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى منتجة، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب. 

و وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بتكثيف الندوات التوعوية التى تستهدف الشباب وطلبة الجامعات من الجنسين فى الوحدات المحلية بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، و تتناول الندوات المزايا التى يقدمها (مشروعك ) كبديل إيجابى عن الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل وتنفيذ مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على التقدم للمشروع وتسهيل إجراءات منح القروض، خاصة للمشروعات التى تعمل على استغلال الموارد والمقومات البيئية فى كل محافظة وزيادة القيمة المضافة لهذه الموارد وفتح آفاق جديدة ومزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

وأشار إلى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك حتى الآن ، حيث نفذت 22,9 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2,8 مليار جنيه وفرت 239 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بـأكثر من 21,5 ألف مشروع بقروض 2,8 مليار جنيه بإجمالى فرص عمل 252,5 ألف فرصة عمل، ثم البحيرة بـ 18,7 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه وفرت 151,3 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بـ 16,5 ألف مشروع بقروض 2 مليار جنيه وفرت 166,4 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تمكنت من تنفيذ 16 ألف مشروع بقروض 2,6 مليار جنيه أتاحت 197 ألف فرصة عمل، موضحاً أن اختيار المشروعات يتم بناء على اعتبارين أساسين هما المساهمة في تنمية الدولة وعمل قيمة مضافة للمنتفع من تمويل المشروع.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستمرار في تدريب ورفع مهارات العاملين بوحدات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الـ 6 التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه يُوجد 260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة، لتقديم تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، مطالبا الشباب بالتوجه لأقرب وحدة محلية تابعة له لتقديم طلب للحصول على القرض المطلوب ، مرفقا به دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ، وعدد العمالة والتكلفة المبدئية ، و يتم تحديد حجم القرض بعد مراجعة الأوراق وجدوى المشروع ، ثم يتم إخطار المتقدم بالموافقة أو الرفض ، و يتسلم المتقدم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة التى تستهدف توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى قيام (مشروعك) بتقديم التدريب والتأهيل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع تشجيع تنفيذ مشروعات الحرف التراثية واليدوية والحرفية والتسويق لها بشكل جيد من خلال تسهيل المشاركة فى المعارض المحلية والاقليمية والدولية ومن خلال المنصة الإلكترونية "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى وشركة أى فاينانس للاستفادة من الاتجاه إلى التحول الرقمى فى توسيع نطاق تسويق المنتجات المشار إليها على مدار العام، كما يتم التنسيق مع برنامج تنمية صعيد مصر للمساهمة في تنفيذ أهداف المشروع في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائهما وتقليل هجرة العمالة منهما الى العاصمة، لافتاً إلى أنه يتمالتنسيق مع "مشروعك جنب قريتك" التى تعمل عليه الوزارة من أجل تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة للمواطنين بجانب محل إقامتهم والوصول اليهم في كل القرى والمراكز والمدن بجميع المحافظات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

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