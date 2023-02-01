رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد أجنحة شركات التكنولوجيا الطبية بمعرض الصحة العربي

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عددًا من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي للخدمات الصحية والذكاء الإصطناعي، للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية والأنظمة المتطورة في مجال الرعاية الصحية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2023"، والذي ينعقد تحت شعار "الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"، في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير 2023، بحضور رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومشاركة أكثر من شركة عارضة لأحدث الأجهزة الطبية في عالم الرعاية الصحية، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2023، ستكشف الهيئة عن أهم المشاريع الصحية التي لعبت دورًا حيويًا في تطوير الرعاية الصحية بمصر، وما حققته الهيئة من ريادة في مجال الرعاية الصحية على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتفوقها في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمصر، وتجربتها في التحول الرقمي للخدمات بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وتيسير حصول المنتفعين عليها.

وأضاف أن من المقرر أيضًا عقد مجموعة من اللقاءات والجلسات الحوارية مع رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية، وزيارة عدد من المدن الطبية والمنشآت الصحية المتطورة، والشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بالدول العربية والمنطقة، وأهمها المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز استكمال رقمنة قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وأكد السبكي، خلال تفقده معرض الصحة العربي، أن المعرض يعد منصة لاستعراض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا حرص الهيئة على التعرف والإطلاع لتحسين جودة الرعاية الصحية والممارسات الطبية بها، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية بمنشآتها، بما يتماشى مع أحدث نظم الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يعززان خدمات الرعاية الصحية والاستدامة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة إلى أنه يرافق الدكتور أحمد السبكي، خلال مشاركته فعاليات معرض ومؤتمر "آراب هيلث 2023"، وفد رفيع المستوى من هيئة الرعاية الصحية، يضم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

وينعقد آراب هيلث 2023، بمشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص في الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء