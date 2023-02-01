الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مهندسون أوكران يعملون لتطوير تقنية تسمح بتوزيع إشارة «واي فاي» على نطاق أوسع

واي فاي
واي فاي

قال موقع "أوديسا جورنال" الأوكراني، إن مهندسين أوكران يعملون على تقنية جديدة تسمح بتوزيع إشارة "واي فاي" في دائرة نصف قطرها 120 كيلومترًا.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أنه يمكن استخدام تلك التقنية في الأماكن التي يستحيل فيها وضع إنترنت سلكي أو في مناطق عمليات الإنقاذ في مواقع الكوارث، ويمكن استخدام هذه التقنية في الأماكن التي يتعذر فيها وضع إنترنت سلكي أو في مناطق عمليات الإنقاذ في مواقع الكوارث.

وتعمل شركة "GlobalLogic" على برنامج للمعدات التي تتيح لك توفير تغطية إشارة "واي فاي" للمنطقة داخل دائرة نصف قطرها 120 كيلومترًا من نقطة الوصول، بحسب أندري يافورسكي، نائب رئيس الإستراتيجيات والتقنيات في GlobalLogic.

ويعمل المهندسون الأوكرانيون من GlobalLogic على كل من التطورات المستندة إلى 5G وعلى البرامج للشركاء الذين يخلقون إمكانية الاتصال في تلك المناطق التي لا يوجد فيها اتصال على الإطلاق، أو أنها متاحة ولكن مع وصول محدود.

ويشارك المتخصصون لدينا في إنشاء التطورات التي كان من الممكن أن تبدو قبل 10 سنوات وكأنها حبكة من أفلام رائعة وهم من بين الأوائل في العالم الذين أصبحوا روادًا في تطوير الحلول القائمة على 5G. 

Wi-Fi 10 سنوات الهاتف المحمول الحلول القائمة عمليات الإنقاذ هاتف المحمول

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