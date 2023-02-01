افتتاح مونديال الأندية.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-2-2023

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1فبراير 2023، هى أول ما يبدأ البحث عنه فى محرك البحث جوجل، مع صباح اليوم، حيث تتوجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع انحاء العالم، نحو المغرب، لمتابعة مباراة افتاح كأس العالم للأندية والتى ستجمع النادي الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ونستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم فى جميع البطولات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-2-2023 والقنوات الناقلة

وتشهد مباريات اليوم منافسة قوية بين اليونايتد ونونتنجهام فورست فى كأس الرابطة الإنجليزي، كما يواجه برشلونة ريال بيتيتس فى الدوري الإسباني.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية في المغرب

الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي – الساعة 00 : 21 بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

الرياضية الأرضية المغربية – Arryadia TNT HD

قناة SSC1 HD السعودية

Shahid VIP

موعد مباراة الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست – الساعة 00 : 22 بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست

beIN Sports 2 HD Premium

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports Connect

مواعيد مباريات اليوم في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا

مباراة فيورنتينا ضد تورينو – 00 : 19

مباراة روما ضد كريمونيزي – 00 : 22

القنوات الناقلة:

AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة – 00 : 22

القنوات الناقلة:

beIN Sports HD 1

beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

تولوز ضد تروا – 20:00

ليل ضد كليرمون فوت – 20:00

أنجيه ضد أجاكسيو – 20:00

نانت ضد مارسيليا – 20:00

ستاد ريمس ضد لوريان – 20:00

مونبلييه ضد باريس سان جيرمان – 22:00

ليون ضد ستاد بريست 29 – 22:00

موناكو ضد أوكسير – 22:00

رين ضد ستراسبورج – 22:00

لانس ضد نيس – 00 : 22

القنوات الناقلة :