الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دلالات لقاء وزيرى الخارجية الروسى والمصرى.. خبير يكشف لـ الدستور التفاصيل

طارق فهمي استاذ السياسة
طارق فهمي استاذ السياسة الدولية

قال طارق فهمي أستاذ السياسة الدولية، إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلي روسيا بعد ساعات من إنتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة تعكس دلالات مهمة من القاهرة، وحرصها علي إحداث نوع من التوازن في نمط علاقتها  الدبلوماسية مع القوى الرئيسية والقوى الكبرى.

 

ولفت فهمي في تصريحاته الخاصة لـ الدستور، إلى أن هناك ما يعرف بصيغة 2 +2 بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي ووزير الخارجية والدفاع المصري وهذه الصيغة صيغة مهمة، تؤكد علي عمق العلاقات المصرية الروسية في محتوها الثنائي متعدد الأطراف، وبالتالي مهم جدا أن نتوقف أمامها  بصورة أو بأخرى أن في رسالة القاهرة تريد أن تقول إنها منفتحة علي كافة القوى الكبرى.

 

الزيارة تأتي لتنشيط العلاقات

txt

مصر فى الصحف الدولية| زيارة لافروف للقاهرة.. وخطوات جديدة لإنعاش السياحة

وتابع فهمي، أن الأمر الأخر والأهم مرتبط بسببين السبب الأول هو أن الزيارة تأتي لتنشيط العلاقات والرد علي زيارة لافروف للقاهرة والتي تمت من عدة أشهر بهدف استمرار تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي المهم، وخاصة ملف الضبعة والمشرعات الخاصة في المنطقة الاقتصادية وفي شمال الخليج، بالإضافة إلى الحديث عن تطوير وتنمية العلاقات في مستوها العسكري وفي مجلس الرئاسة المشترك وفي لجان مشتركة متخصصة، لافتا إلى أن ذلك ما يمكن أن تتفق عليه روسيا ومصر خلال الفترة المقبلة.

  

العديد من الملفات الهامة 

txt

وزير الخارجية: نتطلع لأن تسهم مباحثاتنا مع روسيا فى تعزيز العلاقات الثنائية

كما أشار فهمي إلى العديد من الملفات التي يمكن لروسيا ومصر أن يتفقا عليها، وهي منطقة الشرق الأوسط، وأمن الخليج بالإضافة لامتداد الأزمة الروسية الأوكرانية والتحركات المصرية التي تتحرك في نطاق هذا التوقيت.

 

كما أن مصر أعلنت أنها يمكن أن تستقبل النسخة الجديدة من مفاوضات ستارت2 والطرفين لم يتفقا كما أن القاهرة حريصة علي نقل رسائل وإتصالات مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، والحرص المصري على رأب الصدع على العلاقات الدولية لروسيا وأوكرانيا وغيرها.

 

كما أن مصر لها دور كبير ومحوري تركيز علي تنمية وتعزير العلاقات في نطاقات روسيا بما لا يؤثر علي أنماط علاقتها.

 

فيما أكد فهمي أن زيارة سامح شكري ستنقل رسالة مهمة أن مصر في قلب خريطة التفاعلات الدولية، بالإضافة إلى إظهار حرص القاهرة علي أن تكون هناك لغة قائمة علي فكرة المصالح المشتركة بين موسكو والقاهرة. 

مصر زيارة وزير الخارجية روسيا رأب الصدع

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-2-2023 فى مصر

هل تنهى دعوة مصر الأطراف السودانية الأزمة؟.. خبير يجيب

صحيفة بريطانية: انتقادات لسوناك بسبب صمته عن الكشف عن تكاليف الخروج من الاتحاد الأوروبي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى