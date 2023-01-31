باشينيان يدعو بوتين لاتخاذ تدابير ضرورية لفتح طريق حيوى يربط أرمينيا بـ ناجورنى قره باج

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى اتخاذ تدابير ضرورية للمساعدة في فتح طريق حيوي لتوصيل الإمدادات إلى إقليم ناجورني قره باج، الذي تتنازع عليه باكو ويريفان.

فمنذ منتصف ديسمبر، يتظاهر أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم مدافعون عن البيئة احتجاجًا على مناجم غير قانونية ويغلقون طريقًا حيويًا يربط أرمينيا بناجورني قره باج الذي يسكنه أرمن.

نتيجة لذلك، يواجه الجيب الانفصالي الذي يسكنه نحو 120 ألف نسمة، انقطاعًا في الكهرباء والإنترنت، إضافة إلى مشاكل تدفئة ويعاني من شح في الأغذية والأدوية والوقود.

واتّهمت أرمينيا في هذا الإطار مرات عدة جنود حفظ السلام الروس المنتشرين في ناجورني قره باج، بعدم القيام بما يكفي لمنع إغلاق الطريق.

وأشار رئيس الوزراء الأرميني، الثلاثاء، في محادثة هاتفية مع بوتين، إلى "أهمية أن تتخذ روسيا تدابير ضرورية" للمساعدة في حلّ هذه الأزمة، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لباشينيان بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف المكتب: "في هذا الإطار، تمّت مناقشة أنشطة البعثة الروسية لحفظ السلام في ناجورني قره باج".

من جانبه، أعلن الكرملين في بيان عن أن بوتين وباشينيان تباحثا في "الوضع الحالي مع التشديد على تطبيق" كل الاتفاقات المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا.

تنظيم محادثات جديدة

في بيان منفصل، أوضحت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن الوزير سيرجي لافروف تحدث مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف عن "سبل تسوية الوضع حول ممر لاتشين" الذي يربط بين أرمينيا وناجورني قره باج.

وأفادت الخارجية الروسية، أنها تعتزم تنظيم محادثات جديدة في موسكو بين وزيرَي خارجية أرمينيا وأذربيجان.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان مطلع التسعينيات مع انهيار الاتحاد السوفياتي، حربًا للسيطرة على منطقة ناجورني قره باج الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن، وانتهى النزاع الذي أسفر عن 30 ألف قتيل، بانتصار أرمينيا.

واندلع نزاع آخر في خريف العام 2020 أدى إلى مقتل 6500 شخص، وسمح لباكو باستعادة عدد من المناطق المجاورة للإقليم المتنازع عليه.

وانتشر جنود روس لحفظ السلام بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وقع بوساطة روسيا، وأنهى هذه الحرب.