أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-2-2023 فى مصر
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-2-2023 في مصر للمهتمين بمعرفة أسعارها سواء للشراء والتربية في المنزل أو للمستهلك اليومي ورغبته في معرفة الأسعار قبل الشراء.
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-2-2023 في مصر
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 68 جنيه
الفراخ الساسو 75 جنيه
الفراخ البلدي 80 جنيه
أمهات بيضاء 65 جنيه
كتكوت أبيض 19.75 جنيه
كتكوت ساسو 17 جنيه
كتكوت بلدي 7.50 جنيه
كتكوت هجين 8.25 جنيه
كتكوت فيومى 8.25 جنيه
سعر البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأحمر 112 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي 118 جنيه.
سعر البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 27.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 27.50 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 27 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 40 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 80 جنيه
لحم بط مولار كيلو 70 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 60 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 60 جنيه
سعر الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه
رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيه
رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه
سعر الحمام اليوم
الحمام الكشكي 225 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
سعر العلف اليوم
علف بادى 23% 20,500 جنيه
علف نامي 21% 20,150 جنيه
علف ناهي 19% 20,050 جنيه
علف بادى نامي 21.5% 20,100 جنيه
علف بياض 18% 17,350 جنيه
علف بياض 16% 16,700 جنيه