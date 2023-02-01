أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-2-2023 فى مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-2-2023 في مصر للمهتمين بمعرفة أسعارها سواء للشراء والتربية في المنزل أو للمستهلك اليومي ورغبته في معرفة الأسعار قبل الشراء.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-2-2023 في مصر



أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 68 جنيه

الفراخ الساسو 75 جنيه

الفراخ البلدي 80 جنيه

أمهات بيضاء 65 جنيه

كتكوت أبيض 19.75 جنيه

كتكوت ساسو 17 جنيه

كتكوت بلدي 7.50 جنيه

كتكوت هجين 8.25 جنيه

كتكوت فيومى 8.25 جنيه



سعر البيض اليوم



سعر كرتونة البيض الأحمر 112 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي 118 جنيه.

سعر البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 27.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 27.50 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 27 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 40 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 80 جنيه

لحم بط مولار كيلو 70 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 60 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 60 جنيه

سعر الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه

رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيه

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه

سعر الحمام اليوم

الحمام الكشكي 225 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه

سعر العلف اليوم

علف بادى 23% 20,500 جنيه

علف نامي 21% 20,150 جنيه

علف ناهي 19% 20,050 جنيه

علف بادى نامي 21.5% 20,100 جنيه

علف بياض 18% 17,350 جنيه

علف بياض 16% 16,700 جنيه