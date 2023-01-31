ضحكت على المنايفة.. سيدة تنتحل صفة طبيب لعلاج الأهالي بأشمون

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في المنوفية من ضبط منشأة تديرها سيدة تدعي (ب.ج) قامت بانتحال صفة طبيب تغذية علاجية تدير إحدى العيادات في قرية شنشور التابعة لمركز أشمون.

ترجع أحداث الواقعة إلى قيام إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة بقيادة د.شيرين مسعد مدير الإدارة والدكتور أحمد الشايب نائب مدير الإدارة والدكتورة روان عمران مساعد مدير الإدارة، وبالتنسيق مع كل من هيئة الدواء المصرية وإدارة التموين والرقابة الداخلية بالتموين وبصحبة قوة مرافقة من نقطة شرطة شنشور بعد التنسيق مع العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون.

على الفور، انتقلت اللجنة إلى محل الواقعة وتبين قيام المذكورة بانتحال صفة طبيب بشري (أخصائي تغذية علاجية وسمنة ونحافة) وإعلان ذلك علي منصات التواصل الاجتماعي ولم يتم تقديم أي مستندات للترخيص للمنشأة، كما تم تحريز كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومعدة للبيع للمرضى عن طريق مفتش هيئة الدواء الدكتور أمير رضا.

تم تحريز دفتر الكشوفات بمقابل مادي وكروت متابعة للوزن الخاصة بالمرضي وروشتة وصف أدوية بخط يدها عن طريق أيمن الشرقاوي، و نزيه ماهر، ضلع رئيس الرقابة التموينة وسامح شاهين مدير إدارة العلاقات العامة بإدارة التموين بأشمون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة من قبل العلاج الحر، والقبض على المذكورة بعد تحرير محضر حمل رقم 4588 جنح أشمون بتاريخ 31/1/2023 بالواقعة وسيتم عرضها علي النيابة استكمالا للتحقيقات.