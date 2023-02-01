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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-2-2023

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

يزداد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها الأجواء في الوقت الحالي مع حدة فصل الشتاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-2-2023

 

نعرض لكم في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-2-2023 في عدد من محافظات الجمهورية.
 

رصدت هيئة الأرصاد الجوية حدوث حالة انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط رياح ما يسود معه طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.
 

وذكرت هيئة الأرصاد في عودة فرص سقوط الأمطار بشكل كبير ومؤثر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط؛ لتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق الأخرى المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مع نشاط رياح على أغلب مناطق الجمهورية.
 

كما حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 1-2-2023

القاهرة 17 10
العاصمة الإدارية 17 9
6 أكتوبر 17 9
بنهــــا 17 10
دمنهور 17 10
وادي النطرون 18 10
كفر الشيخ 17 11
المنصورة 17 9
الزقازيق 18 10
شبين الكوم 17 10
طنطا 17 11
دمياط 18 12
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 18 9
السويس 18 11
العريش 18 11
رفح 17 11
رأس سدر 22 12
نخل 18 6
كاترين 14 4
الطور 21 12
طابا 21 11
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 17 11
العلمين الجديدة 17 11
مطروح 16 10
السلوم 16 11
سيوة 17 8
رأس غارب 22 12
الغردقة 22 13
سفاجا 23 12
مرسى علم 24 13
شلاتين 25 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 15
رأس حدربة 24 14
الفيوم 17 8
بني سويف 18 8
المنيا 18 7
أسيوط 18 7
سوهاج 19 8
قنا 19 9
الأقصر 20 9
أسوان 21 10
الوادي الجديد 22 9
أبوسمبل 25 10

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