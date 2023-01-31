الصحة الصينة: تراجع موجة فيروس كورونا غير المسبوقة في البلاد

أكد وانج كواني، المسؤول بوزارة الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن تفشي فيروس “كورونا” يقترب من نهايته، في مؤشر آخر على تراجع موجة الفيروس غير المسبوقة في الصين.

وتابع في تصريحات نقلتها الصحف الصينية، أن مؤشرات تؤكد تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، وقد أكد السلطات الأسبوع الماضي، أن عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد على مستوى البلاد انخفض بنحو 80 % منذ بداية يناير.

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وصرح وانغ كواني، نائب مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن موجة العدوى في بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، تقترب الآن من نهايتها، مضيفاً الى أن العاصمة تشهد حالات إصابات متفرقة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات رسمية أن عدد الأشخاص الذين يسعون للعلاج من أمراض شبيهة بالإنفلونزا في مستشفيات بكين الكبرى انخفض بأكثر من 40% بين 23 و 29 يناير مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضاف أن المدينة ستجري مسحًا لآلاف السكان في فبراير ومارس لتحديد عدد الأجسام المضادة ضد كوفيد في بلازما الدم.

فيما اشار وانج إن المسح "سيقيم بشكل شامل حالة العدوى بفيروس كورونا في بكين" و "يوفر مرجعا لتحسين تخصيص الموارد في المستقبل".