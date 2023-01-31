القليوبية تشهد أمطار متوسطة على كافة المناطق والمحافظة ترفع الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية موجة من الأمطار متوسطة علي كافة مدن وقرى المحافظة صاحبها طفس سيئ وبرودة وغيوم في الجو مما تسبب في إلتزام عدد كبير من المواطنين المنازل وركود فى البيع والشراء بسبب غلق عددا كبير للمحلات حيث رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه فى مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها إستمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط امطار حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة وتم السيطرة علي الموقف والدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وامر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر المحافظ بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

فى السياق، اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لمدن بنها وقها وحوض العشرات بقليوب ،والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده، وتم اعتماده من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3/33475 الصادر فى 30 نوفمبر 2020.

جاء ذلك بعد اعتماد الحيز العمرانى للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 1993 وقد تم أيضا إعداد المخطط بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية ، والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا المجال، وكذلك تم اعتماد مخطط استعمالات الأراضي بمنطقة العكرشة بالخانكة طبقا للقرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 والمعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.