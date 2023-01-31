التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على عدة مدن بمطروح وكفر الشيخ والمنوفية

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الذى تم عرضه على اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية منذ دقائق الى استمرار متابعة غرفة عمليات الوزارة، الاجراءات التى تقوم بها المحافظات التى تتعرض لسقوط أمطار.

حيث أوضح التقرير استمرار غلق ميناء برج البرلس بكفر الشيخ منذ صباح اليوم لارتفاع الأمواج، مع استمرار سقوط أمطار متوسطة على مدن بلطيم وبرج البرلس بكفر الشيخ و مركزى شبين الكوم و الشهداء بمحافظة المنوفية، وأحياء المنتزه أول وثان وحى شرق بمحافظة الإسكندرية وبعض مدن محافظتى الدقهلية و دمياط ، وجارى العمل على رفع تراكمات و تجمعات الأمطار.

وأكد اللواء هشام آمنة أن التقرير أشار الى سقوط أمطار متوسطة الى شديدة على حى الضواحى و مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، كما تتعرض مدينتا مرسى مطروح و الضبعة الى أمطار متوسطة، وتقوم الأجهزة التنفيذية حالياً برفع تراكمات المياه بالتنسيق مع شركات مياه الشرب و الصرف الصحي، فيما تتعرض مدينتا الحسنة ونخل بشمال سيناء الى طقس غير مستقر ورياح شديدة محملة بالأتربة، والحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح ، و لم يتم غلق أى طرق .

وشدد وزير التنمية المحلية على إستمرار رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة و المحافظات المعرضة لسقوط أمطار ، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات .