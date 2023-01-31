الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر: هدفنا الوصول لأبعد نقطة فى مونديال الأندية

كولر
كولر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادات الفريق القوية لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، خاصة أن أي بطولة يشارك فيها فريق كبير بحجم الأهلي يكون الهدف هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وأضاف «كولر» أن تركيز الجميع حاليًا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

وأشار المدير الفني للأهلي، إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي وقام بعمل معسكر تحضيري للبطولة في إسبانيا ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهذا يظهر أنه فريق ليس ضعيفًا، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين لذلك فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال كولر، إن قائمة الفريق في البطولة خالية من الإصابات، وإن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الخط، موضحًا أن محمود عبدالمنعم كهربا ضمن قائمة الأهلي في المونديال، بينما أحمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن التركيز يسيطر على الجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين قبل مواجهة الغد، ونفس الأمر سيكون يوم المباراة، لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق كثيرًا في تلك المواجهات، لذلك فإنه يثق في لاعبيه بأنهم سيكونون في قمة التركيز لتقديم مستوى قوي في اللقاء.

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بأن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطط اللعب في المباريات، حيث تتحد خطة اللعب دائمًا حسب استراتيجية المنافس وطريقة لعبه، حيث لدينا القدرة على فرض أسلوبنا في أي مباراة، مؤكدًا أنه لم يحلل كل فرق البطولة لأن التركيز كان على مواجهة أوكلاند غدًا فقط، لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض أولي مبارياته غدًا أمام أوكلاند سيتي في افتتاح مباريات مونديال الأندية بالمغرب.

السويسري مارسيل كولر مونديال الاندية المغرب أوكلاند سيتي النيوزيلندي محمود الخطيب

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