برلمانية تسأل الحكومة عن خطة وزارة الزراعة لإدارة منحة للتنمية الريفية

أعلنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول "أرضى"، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29-9-2022.

وسألت النائبة هيام الطباخ، عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة لإدارة المنحة، كما سألت خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن المناطق التي استفادت من المنحة والتي لم تستفد من المنحة حتى الآن.

وتستهدف الاتفاقية المعروضة زيادة قيمة المساهمة المالية الإجمالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها فى مجالات زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر "بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان"، دلتا النيل القاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.

كما تستهدف زيادة إنتاجية صغار المزارعين، و تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.