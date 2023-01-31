الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خالد عكاشة: «القتلة» موسوعة مهمة لتذكير الناس بجرائم الإخوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ موسوعة «القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان» للدكتور محمد الباز في غاية الأهمية، وتذّكر المجتمع والناس بجرائم الجماعة الإرهابية.

ووجّه «عكاشة» خلال فعاليات مناقشة موسوعة التي استضافتها قاعة «فكر وإبداع» وأدارها الإذاعي محمد عبد العزيز، الشكر والتقدير للمفكر ثروت الخرباوي الذي شارك في مناقشة الموسوعة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» خلال الندوة إنّ موسوعة «القتلة» مختلفة، وكل الجماعات التي نراها اليوم خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، وتأثروا بتفكيرها بداية من حراك السبعينيات وصالح سرية وطالبان وداعش وغيرها.

وأكد رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» في حديثه بالندوة أنّ انشغال المجتمع بالمعيشة والأوضاع الاقتصادية سمح لهذه الأكاذيب بالتوغل والانتشار على اعتبار أنها حقائق.

العميد خالد عكاشة الإخوان مرشدي الإخوان محمد الباز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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