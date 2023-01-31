الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة طلاق «حسن يوسف وشمس البارودي»

حسن يوسف وشمس البارودي
حسن يوسف وشمس البارودي

تباشر نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان حسن يوسف، والذى اتهم فيه القائمون على قناتين بموقع "يوتيوب"، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة له ولزوجته الفنانة شمس البارودى.

وتبين رصد موقعين إلكترونيين نشرا أخبارا مغلوطة أساءت إلى الفنان وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى بخصوص شائعات طلاق الفنانين بعد 50 عاما من الزواج، للإساءة إلى الفنانين الكبيرين ونشر بعض الصور المسيئة لزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين .

نيابة شمال الجيزة الكلية الفنان حسن يوسف موقع يوتيوب الفنانة شمس البارودي موقعين إلكترونيين

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