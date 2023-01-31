8 مارس.. إطلاق مبادرة «إيدنا في إيدك» لدعم وتوطين صناعة التشييد والبناء

أعلنت الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، انطلاق النسخة العاشرة من المنتدى يوم 8 مارس المقبل.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق إنه سيتم تدشين مبادرة «إيدنا في أيدك» في النسخة العاشرة وهي مبادرة من أجل دعم توطين الصناعات في قطاع التشييد والبناء وإيجاد شراكات دولية لنقل التكنولوجيا إلى مصر في عدد من الصناعات التي تحتاج الى تكنولوجيا حديثة.

وأوضحت رئيس التنمية المستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين أن المبادرة تسهم من ناحية أخرى في خلق فرص تصديرية من خلال التعاون مع الوكلاء والشركاء الافارقة للاعتماد على منتجات الصناعات المعمارية المصرية لإنجاز مشروعات القارة خاصة الدول التي لديها مشروعات قائمة وتركز المبادرة على تفعيل قانون أفضلية المنتج المصري لتحفيز الاعتماد عليه في إنجاز المشروعات لتوفير العملات الأجنبية بجانب تحفيز الشركاء الأفارقة على الاعتماد على المنتج المصرية للاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وتلك الدول وهو ما يخلق مزايا تفضيلية للمنتج المصري.

ولفتت إلى أن مبادرة أيدنا في إيدك تلقى دعم من عدد من المصنعين والمطورين العقاريين والمؤسسات والجهات المعنية وعلى رأسها جمعية رجال الأعمال المصريين وتطوير مصر وادفا للتطوير العقاري ومكتب صبور الاستشاري والمنزلاوي جروب وعدد من الجهات والمؤسسات الأخرى.

وأعلنت الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، انطلاق النسخة العاشرة من المنتدى يوم 8 مارس المقبل.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، إنه سيتم تدشين مبادرة ايدنا في ايدك في النسخة العاشرة وهي مبادرة من اجل دعم توطين الصناعات بقطاع التشييد والبناء وإيجاد شراكات دولية لنقل التكنولوجيا لمصر في عدد من الصناعات التي تحتاج لتكنولوجيا حديثة.