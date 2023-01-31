الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأمواج تغلق ميناء برج البرلس.. والأمطار تضرب بعض المحافظات

ميناء برج البرلس
ميناء برج البرلس

أفاد تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى عُرِض على اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باستمرار متابعة الغرفة الإجراءات التى تقوم بها المحافظات التى تتعرض لسقوط أمطار.

وأوضح التقرير أنه تم غلق ميناء برج البرلس صباح اليوم لارتفاع الأمواج مع استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن بلطيم وبرج البرلس، وجار العمل على رفع تراكمات الأمطار.

وأكد اللواء هشام آمنة أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مدن محافظة البحيرة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز منية النصر ومحلة دمنة ونبروه ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتم رفع تجمعات مياه الأمطار في هذه المدن.

كما استمر سقوط الأمطار المتوسطة على أحياء المنتزه أول ووسط وشرق وغرب والجمرك والعجمى وطرق إسكندرية / مطروح، مطروح / الدخيلة ، ومطروح / البيطاش، وتقوم الأجهزة التنفيذية حالياً برفع تراكمات المياه ، فيما تتعرض مدينتا الحسنة ونخل بشمال سيناء الى طقس غير مستقر ورياح شديدة محملة بالأتربة ، والحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح.

ووجّه وزير التنمية المحلية بإستمرار حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة و المحافظات المعرضة لسقوط أمطار ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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