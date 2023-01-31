الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لسارق سيارة نقل بـ«قهوة مخدرة»

متهم
متهم

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لسرقته سيارة من قائدها بعد أن وضع مخدرا له بمشروب القهوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم "م. س" عاطل ومقيم بمدينة الخطاطبة بمحافظة المنوفية باستدراج المجني عليه "ي. إ" سائق سيارة نقل بسيارته إلى منزله بمدينة الخطاطبة إيهاما له برغبته في نقل بعض المنقولات ملك المتهم إلى مسكنه بمحافظة القاهرة.

عاطل السجن المشدد 10 سنوات سيارة مشروب القهوة المستشار خالد عبد الغفار

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