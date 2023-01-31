استقرار أسعار الأخشاب اليوم بالأسواق التجارية
شهدت أسعار الأخشاب استقرارا ملحوظا اليوم بالأسواق التجارية في مصر.
وتختلف أسعار الأخشاب بحسب جودته من نوع لآخر، ومن تلك الأنواع المنتشرة في الأسواق (الخشب الزان – الخشب الموسكي – الخشب الأرو – الخشب السويد – الخشب الروسي – الخشب العزيزي – الخشب الماهوجني – الخشب البياض – الخشب الكونتر – الخشب التيك – خشب البلوط) وغيرهم من الأنواع، وتختلف أسعار الخشب من مكان لآخر وحسب تكلفة النقل.
أسعار الأخشاب جديد وأبرز 15 نوعا من أنواع الأخشاب المستوردة غير المصنعة
- سعر المتر المكعب خشب الزان مبخر روماني 24000 جنيه
- سعر المتر المكعب من الخشب السويدي موسكي فنلندي 19250 ألف جنيه
- سعر المتر مكعب للخشب الروسي 30000 وغير متوفر بالأسواق
- سعر المتر مكعب لخشب الأور الأمريكي 39000 ألف جنيه
- سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولى 24500 جنيه
- سعر المتر مكعب لخشب البلوط 34000 ألف جنيه
- سعر متر المكعب لخشب التيك 33000 ألف جنيه
- سعر المتر مكعب لخشب العزيزي إلى 40000 جنيه
- سعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولى 18000 جنيه
- سعر المتر مكعب من الخشب الموسكي درجة أولى 18500 جنيه
- سعر المتر مكعب لخشب أف – دي 1100 جنيه
- سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار 1000 جنيه
- سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 أمتار 1100 جنيه
- سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار 1200 جنيه