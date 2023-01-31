استقرار أسعار الأخشاب اليوم بالأسواق التجارية

شهدت أسعار الأخشاب استقرارا ملحوظا اليوم بالأسواق التجارية في مصر.

وتختلف أسعار الأخشاب بحسب جودته من نوع لآخر، ومن تلك الأنواع المنتشرة في الأسواق (الخشب الزان – الخشب الموسكي – الخشب الأرو – الخشب السويد – الخشب الروسي – الخشب العزيزي – الخشب الماهوجني – الخشب البياض – الخشب الكونتر – الخشب التيك – خشب البلوط) وغيرهم من الأنواع، وتختلف أسعار الخشب من مكان لآخر وحسب تكلفة النقل.

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