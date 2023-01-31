الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن بدء تدريبات البث المباشر على المنصة الإلكترونية

رضا حجازي
رضا حجازي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لمديريات التربية والتعليم، بشأن تدريبات البث المباشر على المنصة الإلكترونية خلال إجازة نصف العام، وجاء نص الخطاب كالتالي: 

"أنه بشأن الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ومناسبة بدء إجازة نصف العام وفي إطار استكمال تدريبات المادة المعلمين بالمرحلة الابتدائية من الصف الاول الى الصف الخامس، وذلك التدريب على المناهج الدراسية الجديدة من خلال المنصة الالكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين".

وأكد الخطاب، أن تدريبات البث المباشر على المنصة الإلكترونية خلال إجازة نصف العام، إعتباراً من الثلاثاء الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ حتى السبت الموافق ۲۰۲۳/۲/۱۱، من خلال الرابط .trailemd.mor you، للفئات المستهدفة.

وأضاف الخطاب أنه يمكن للمعلمين المستهدفين للتدريب الحصول على التدريبات المخصصة لهم عن طريق الاطلاع على المحتوى الرقمي الخاص بالتدريس من خلال المنصة الإلكترونية لتدريبات المعلمين في الوقت المناسب لهم خلال أيام التدريب المغربية والمشار اليها يعطيه مع الانتهاء من مرحلة التقييم بعد تلقي التدريب.

وشدد الخطاب على بضرورة التنبيه مشدداً على كافة الإدارات التعليمية التابعة للمديريات التعليمية، باتخاذ الإجراءات الآتية: 

- التنبية على المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية المشار إليها بخطابنا.

- إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفة من الحصول على كافة التدريبات المعلن عنها، والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن عقد 3 امتحانات ورقية بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وأكدت الوزارة أن كل ما يتداول عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبداله بـ3 امتحانات ورقية لا أساس له من الصحة، موكدًا أنه وفق القرار الوزارة لنظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الاعدادي سيكون هناك 3 اختبارات في الفصل الدراسي الثاني أسوة بالفصل الدراسي الأول، فمن المقرر أن يؤدي الطلاب اختبارين شهر والاختبار الثالث سيكون اختبار نهاية العام الدراسي 2023.

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التربية والتعليم والتعليم الفني الالكترونية الاستعدادات المحتوي الرقمي الفصل الدراسي العام الدراسي الحالي الصف الخامس المناهج الدراسية المرحلة الابتدائية

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