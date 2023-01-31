صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي في 2023

آفاق الاقتصاد العالمي تنمو بشكل أكثر إشراقًا بشكل طفيف مع تخفيف الصين لسياساتها الخالية من COVID ويظهر العالم مرونة مفاجئة في مواجهة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة وحرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا.

هذه هي وجهة نظر صندوق النقد الدولي ، الذي يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9٪ هذا العام.

وهذه التوقعات أفضل من التوسع بنسبة 2.7٪ لعام 2023 الذي توقعه صندوق النقد الدولي في أكتوبر ، على الرغم من انخفاضه عن النمو المقدر بنسبة 3.4٪ في عام 2022.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، تخفيف التضخم هذا العام نتيجة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات في أسعار الفائدة إلى إبطاء طلب المستهلكين الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي ، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​تضخم المستهلك من 8.8٪ العام الماضي إلى 6.6٪ في عام 2023 و 4.3٪ في عام 2024.

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في مؤتمر صحفي في سنغافورة: "لقد تحسنت الظروف العالمية مع بدء ضغوط التضخم في الانحسار". “لقد بدأ للتو طريق العودة إلى التعافي الكامل مع النمو المستدام والأسعار المستقرة والتقدم للجميع”.

كان العامل الكبير في الترقية إلى النمو العالمي هو قرار الصين أواخر العام الماضي برفع الضوابط المضادة للفيروسات التي أبقت ملايين الأشخاص في منازلهم.

وقال صندوق النقد الدولي إن "إعادة فتح الصين في الآونة الأخيرة مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع".

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني - ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة - بنسبة 5.2٪ هذا العام ، ارتفاعًا من توقعات أكتوبر البالغة 4.4٪. حقق اقتصاد بكين نموًا بنسبة 3٪ فقط في عام 2022 - وهو العام الأول منذ أكثر من 40 عامًا ، كما أشار صندوق النقد الدولي ، إلى أن الصين توسعت بشكل أبطأ من العالم ككل. لكن من المتوقع أن يؤدي إنهاء قيود الفيروسات إلى إحياء النشاط في عام 2023.

وبحسب غورينشاس، ينبغي أن تساهم الصين والهند معًا في نصف النمو العالمي لهذا العام ، بينما تساهم الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 10٪.

قال غورينشاس: "إعادة فتح الصين هو بالتأكيد عامل إيجابي سيؤدي إلى مزيد من النشاط". “لكن هذا في السياق الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي نفسه”.

وتحسنت توقعات النمو في صندوق النقد الدولي لعام 2023 بالنسبة للولايات المتحدة (من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.4٪) وكذلك في 19 دولة تشترك في عملة اليورو (0.7٪). وقال صندوق النقد الدولي إن أوروبا، على الرغم من معاناتها من نقص الطاقة وارتفاع الأسعار الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أثبتت أنها "أكثر مرونة من المتوقع"، كما استفاد الاقتصاد الأوروبي من شتاء أدفأ من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي".

ووفقا للتقرير، أثبت الاقتصاد الروسي ، الذي تضرر من العقوبات بعد غزو أوكرانيا ، ثباته أكثر من المتوقع أيضًا: تتوقع توقعات صندوق النقد الدولي أن تسجل روسيا نموًا بنسبة 0.3٪ هذا العام. من شأن ذلك أن يشير إلى تحسن من انكماش بنسبة 2.2٪ في عام 2022. وهو أعلى بكثير من انكماش 2.3٪ لعام 2023 الذي توقعه صندوق النقد الدولي لروسيا في أكتوبر.

وتعد المملكة المتحدة استثناءً صارخًا للتوقعات الأكثر إشراقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2023. وتتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 0.6٪ في عام 2023 ؛ في أكتوبر ، توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 0.3٪. أسعار الفائدة المرتفعة والميزانيات الحكومية الأكثر تشددًا تضغط على الاقتصاد البريطاني.

وقال وزير المالية جيريمي هانت ، رداً على توقعات صندوق النقد الدولي ، "تؤكد هذه الأرقام أننا لسنا محصنين ضد الضغوط التي تتعرض لها جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبًا". "لا ينبغي أن تحجب التحديات قصيرة المدى آفاقنا على المدى الطويل - فقد تفوقت المملكة المتحدة على العديد من التوقعات العام الماضي، وإذا التزمنا بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف ، فلا يزال من المتوقع أن تنمو المملكة المتحدة بشكل أسرع من ألمانيا واليابان على مدى السنوات المقبلة".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر جسيمة، وهي تشمل احتمال تصاعد حرب روسيا ضد أوكرانيا ، وأن الصين ستعاني من زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وأن أسعار الفائدة المرتفعة سوف تتسبب في أزمة مالية في البلدان المثقلة بالديون.

وعند سؤاله عن تأثير جهود الولايات المتحدة للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا شرائح المعالج المتقدمة بسبب المخاوف الأمنية، حذر غورينشس من أن القيود المفروضة على تجارة أشباه الموصلات والضغط الحكومي لسحب الصناعات إلى داخل حدودها والحد من الاعتماد على الشركاء الأجانب "من المحتمل أن يكون يضر بالاقتصاد العالمي ".

وقال غورينشاس: "يعد تنويع سلاسل التوريد أكثر أهمية في محاولة تحسين المرونة ، وتحسين النمو ، وتحسين مستويات المعيشة ، بدلاً من التحرك نحو إعادة التدعيم أو" دعم الأصدقاء ".

وغطت التوقعات العالمية حالة من عدم اليقين منذ اندلاع جائحة الفيروس التاجي في أوائل عام 2020. وقد ارتبك المتنبئون مرارًا وتكرارًا بسبب الأحداث: ركود حاد وإن كان قصير الأمد في أوائل عام 2020 ؛ انتعاش قوي متوقع ناتج عن المساعدات التحفيزية الحكومية الضخمة ؛ ثم تصاعد التضخم ، وتفاقم عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا منذ ما يقرب من عام إلى تعطيل التجارة العالمية في الطاقة والغذاء.

وقبل ثلاثة أسابيع ، أصدرت الوكالة الشقيقة لصندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، نظرة أكثر تشاؤماً للاقتصاد العالمي. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو النصف - إلى 1.7٪ - وحذر من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود.