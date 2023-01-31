تقرير أفريقى: توقعات بأن تعمق مصر والهند تعاونهما فى مجال علوم الفضاء

قال موقع "سبيس إن أفريكا" الأفريقي المعني بأخبار الفضاء، إن هناك توقعات بأن تعمق مصر والهند تعاونهما الثنائي في مجال علوم وأبحاث الفضاء واستخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع المتعلقة بالفضاء بعد الارتقاء بعلاقاتهما إلى "شراكة استراتيجية" خلال زيارة السيسي نيودلهي.

ومن المتوقع أن تعمق الهند ومصر تعاونهما في قطاع الفضاء بعد الارتقاء بعلاقاتهما إلى "شراكة استراتيجية"، ويأتي ذلك عقب المحادثات الثنائية التي أجراها رئيس وزراء الهند، ناريندرا موردي، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعمل على تعزيز الانتشار في غرب آسيا والهند ومصر، وترتكز الشراكة الاستراتيجية على أربع ركائز: التعاون السياسي والأمني ، وجزء من المشاركة الاقتصادية، والتعاون العلمي والأكاديمي، والاتصالات الثقافية والشعبية.

وتهدف هذه المحادثات التجارية الثنائية إلى تحقيق دخل بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من 7 مليار دولار أمريكي من شراكات سابقة بين البلدين.

ويتفق البلدان على توسيع التعاون في أبحاث الفضاء وعلوم الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء لمواجهة التحديات المجتمعية.

بالإضافة إلى ذلك ستستفيد الشراكة من خبرة الهند في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، بدورها ، تتطلع وكالة الفضاء المصرية إلى الاستفادة من الشراكة لتدريب مهندسيها على تطوير أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع المتعلقة بالفضاء، وتطوير تطبيقات دقيقة ومتقدمة في الفضاء.

وزرعت مصر والهند بذور علاقتهما من خلال مذكرة تفاهم (MoU) في عام 2008، ومنذ ذلك الحين، عقد البلدان العديد من اجتماعات مجموعات العمل المشتركة والمناقشات بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد علوم الفضاء (NARSS).

وذكر التقرير أنه منذ افتتاح وكالة الفضاء المصرية (EgSA) في عام 2019 ، اتفق البلدان على صياغة مذكرة تفاهم جديدة من شأنها دمج عمل EgSA. كما ستغطي هذه المسودة التطورات الجارية في قطاع الفضاء.