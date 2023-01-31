تعرف على تأشيرة الدخول إلى الأراضى السعودية بسعر التذكرة

تحاول المملكه العربية السعودية زيادة أعداد المعتمرين والحجاج إلى ما قبل جائحه فيروس كورونا بل وتزيد عنها، فقد توسعت فى تنزيل الباقات الخاصة ببرامج العمرة التي تشمل التأشيرة والتذكرة والإقامة والمنصات الخاصة بحجز رحلات العمرة مباشرة بينها وبين طالب العمرة دون تدخل وسيط آخر كشركة أو وكيل سياحي.

ودائمًا ما تحدث المملكة من خدماتها لجذب أكثر العملاء من مختلف دول العالم لتعلن السفارة السعودية بالقاهرة، أن وزارة الخارجية السعودية قد أطلقت رسميًا خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية "جوًا" إلكئرونيًا والتي عرفت باسم «تذكرتك تأشيرتك» والتي تأتي في إطار المحاوله لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

تأشيرة المرور للزيارة

وأشارت الخارجية السعودية إلى أن تأشيرة المرور للزيارة تصدر بشكل مجاني وفوري وتتيح للمستفيد الإقامة بالمملكة العربية السعودية لمدة 4 أيام، وتمتد صلاحيتها إلى مدة ثلاثة أشهر.

كما أعلنت الخارجية السعودية أنه يحق لحاملي هذه التأشيرة التنقل في المملكة العربية السعودية، وحضور الفعاليات السياحية التي تقام بالمملكة، بالإضافة إلى أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

آليات الحصول على تأشيرة المرور للزيارة

وقد أعلنت عن آلية الحصول على التأشيرة، القيام بحجز تذكرة السفر ورفع طلب التأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، مشيرة إلى أنه يتم معالجة وإصدار التأشيرة إِلِكْتِرُونِيًّا بشكل فوري من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية.

وأوضحت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، أنه سيتم إرسال التأشيرة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني إلى المستفيد.

يشار إلى أن شركات السياحة تعمل حاليًا على حجز رحلات شهر رجب وتواجه شركات السياحة ضعف في الإقبال من قبل المواطنيين حتى الآن.