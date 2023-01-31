يعطى مساحة لأعماله بقلبه.. طارق الشناوى يكشف سر نجاح وتفوق كريم عبدالعزيز

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه كان من المؤيدين لترشيح الفنان كريم عبدالعزيز لبطولة مسلسل "الحشاشين"، مؤكدًا أنه حالة فنية متميزة.

كريم عبدالعزيز حالة فنية متميزة

وأضاف خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية “etc”، أن الفنان كريم عبدالعزيز، حالة فنية متميزة، حيث يترك شخصية العمل الفني يأتى إليه مما يعطي كريم مساحة وتميز في أي عمل فني يقوم ببطولته خاصة في “كيرة والجن”، كان كريم عبد العزيز عبقريا للغاية.

وأضاف، أن الفنان كريم عبدالعزيز يعطي مساحة دائمًا فى الأعمال الفنية لقلبه بما يسمى بفن الأداء وهو فن اللحظة دون تخطيط تظهر على الشاشة ويتميز بها كريم عبدالعزيز، في كل أعمالة الفنية.

وأشار إلى أن كريم عبدالعزيز، يركز فى بيته وحياته الفنية ولا يركز فى أشياء أخرى مثل الترند وعلاقته بالسوشيال ميديا قليلىة للغاية.

وتابع، أن مسلسل "الحشاشين" مرشح لدراما رمضان 2024 ومرشح للنجاح بقوة لوجود كل المقومات للنجاح والتميز، مؤكدًا أن أول كاتب بعد أسامة أنور عكاشة، يعمل تراكم نوعي هو الكاتب المميز والموهوب عبدالرحيم كمال.