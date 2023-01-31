خبير: الولايات المتحدة أدركت أن أفريقيا لم تعد القارة الفقيرة التى تحتاج لمعونات

قال أسامة مصطفى، خبير في الشئون الأفريقية، إن الصين تعبتر أفريقيا هي أرض الاستثمار من أجل الاستعمار بمفهومه الجديد، لأن أفريقيا لم تعد تتقبل الاستعمار بالطريقة القديمة، وهناك شباب أدركوا قيمة القارة وثرواتها الطبيعية والقيمة البشرية فيها.

استراتجيية روسيا الجديدة في أفريقيا هي القرصنة

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استراتجيية روسيا الجديدة في أفريقيا هي القرصنة، و الصين الاستعمار الجديد، أما الولايات المتحدة أدركت أن أفريقيا ليست القارة الفقيرة التي تبحث عن المعونات ووضعت استراتيجية أفريقيا ليتم دعمها للخروج من الأزمات التي تعاني منها.

وتابع خبير الشئون الأفريقية، أن أفريقيا غنية بالثروات ولا تتعامل مع فرنسا لأنها فقدت تلك القوى التي استنزفت بها ثرواتها، مشيرًا إلى أن أفريقيا تبحث عن الاستثمار المحلي، وبالتالي الدول الخارجية ستدخل لتواجه الشباب الذي أدرك قيمة ما تملكة أفريقيا من ثروات.