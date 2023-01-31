الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة: 9 آلاف دولار قيمة مستحقات كلاتنبرج

كلاتنبرج
كلاتنبرج

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، له 9 آلاف دولار بعد تسوية حساباته.

 

وواصل المصدر، أن اتحاد الكرة تواصل مع مارك كلاتنبرج لصرف مستحقاته خلال الأيام المقبلة. 

 

يأتي هذا في الوقت الذى اقترب اتحاد الكرة من التعاقد خبير تحكيم أجنبي برتغالي خلفا لكلاتنبرج بعد المفاضلة بينه وبين إنجليزي وإسباني.

 

من ناحية أخرى، أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مجموعة قرارات هامة، عقب اجتماعه الطارىء، الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالتالي:

 

- عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث إن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادىء العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

- إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

- مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك.

- تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، وجار التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

- الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

- الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

- عقد مؤتمر صحفي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

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