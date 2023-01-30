الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 7 أشخاص لاتهامهم بسرقة 58 كابل نحاسى بالقاهرة

حبس
حبس

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس 7 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 58 “كابل نحاسى” وزنت 1,200 طن وبعض الأدوات المستخدمة في سحب وقطع الكابلات.

كانت قد ألقت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة القبض على 7 أشخاص وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وذلك حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق ومُحمل عليها عدد 58 “كابل نحاسى” وزنت نحو 1,200 طن وبعض الأدوات المستخدمة فى سحب وقطع الكابلات.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وأقروا بقيامهم بسرقة الكابلات المضبوطة من أماكن تواجدها بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وأنهم كانوا يقومون بنقل المسروقات تمهيداً لبيعها لأحد تجار الخردة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حبس 7 أشخاص سرقة 58 “كابل نحاسى” سحب وقطع الكابلات

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