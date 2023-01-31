قصور الثقافة تنظم ثانى زيارات أبناء الإسكان «بديل العشوائيات» إلى معرض الكتاب

استمرارًا لبرنامج الزيارات الدورية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، للأسر والأطفال من قاطني الإسكان "بديل العشوائيات"، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، استقبل المعرض، أبناء حي "أهالينا2"، حيث قدمت لهم فعاليات ثقافية وفنية بقاعة كامل كيلاني المخصصة للطفل.

بدأت بورشة حكي عن "أسلوب الحياة الصحي" تحدثت بها د. كارولين نصر -ماجستير تخطيط للتنمية المستدامة- عن أهمية التغذية السليمة والرياضة، واختيار الطعام الصحي، والعادات الصحية السليمة، وعن الطعام غير الصحي وأضراره على الصحة، بهدف توعية الأطفال.

ورشة ثقافية بعنوان "شخصيات تراثية"

ونفذت ورشة ثقافية بعنوان "شخصيات تراثية" تناولت بها كل د. نورا عبد العظيم، ومروة الشريف -باحثتان في مركز تحقيق التراث- شخصيات لها أثر وتاريخ مستلهمين شخصية المعرض لهذا العام الشاعر الكبير صلاح جاهين، وكتاباته ورباعياته ومنها: "الليلة الكبيرة" وأغنية الأطفال الشهيرة "أبريق الشاي"، كما تناولتا شخصية معرض كتاب الطفل "كامل كيلاني" رائد أدب الطفل، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التاريخية مثل: صلاح الدين الأيوبي، وابن الهيثم، وأعلام الفكر: رفاعة الطهطاوي، وطه حسين، ومن الشخصيات النسائية: روز اليوسف ودورها في الأدب والفن، وسهير القلماوي، ومن الأماكن: المسرح الروماني بالإسكندرية، ومجمع الأديان، والكنيسة المعلقة، ومسجد عمرو ابن العاص، وحصن بابليون.



وتضمنت فعاليات البرنامج عقد محاضرة بعنوان "التوعية من مخاطر المرور"، تحدثت بها د. بسنت ساكنة عن أهمية العبور الآمن وكيفية تفادي الحوادث المرورية وأن الطفل ينبغي أن لا يعبر الطريق بمفرده، بجانب عرض فيلم حول مخاطر المرور.

ورشة ثقافية بعنوان "شخصيات تراثية"



واختتم اليوم بمجموعة من الورش منها مطوية بعنوان "تراثنا" أوضحت خلالها شيرين عبد المولى فنيات الحرف التراثية وكيف أنها تجسيد الذاكرة البصرية للشعب المصري على مر العصور من حرف إبداعية سواء نحت، أو نول، ومن الحرف التراثية الخيامية التي اشتهرت وازدهرت في العصور الإسلامية، وذلك بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في الورش الفنية والثقافية الأخرى.



جدير بالذكر أن برنامج الهيئة في المعرض بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح (B3والتي تشهد إقبالا كبيرًا ومتزايدًا، يتضمن عروضًا يومية للفرق الفنية بمسرحي "بلازا 1" و"بلازا 2" تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وعروضًا وورشًا متنوعة للطفل تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويشهد تنظيم زيارات دورية من مدن الأسمرات، وأهالينا ١، وأهالينا ٢، وروضة السيدة، والخيالة، وحتى ختام المعرض ٦ فبراير المقبل.