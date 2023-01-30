إعداد القادة بالكهرباء ينظم دورة تنمية المهارات القيادية في قطاع البحيرة

قام مركز إعداد القادة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع قطاع التدريب فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بتنفيذ دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية فى مجال الترقى للادارة الوسطى فى قطاع البحيرة وقد قدم الدورة المهندس جمال انيس رئيس قطاع سابق بشركة جنوب الدلتا.

ووفق بيان صادر عن مركز إعداد القادة قام وبالتعاون مع قطاع التدريب فى شركة وجه قبلى لإنتاج الكهرباء بتنفيذ دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية فى مجال الترقى للادارة الوسطى فى قطاع اسيوط و قد قدم الدورة الكيميائي محمد جعفر مدسر ادارة بشركة الوجه القبلى.

ويعمل مركز إعداد القادة بوزارة الكهرباءوالطاقة المتجددة علىتوفير وسائل التدريب للعاملين في شركات الكهرباء في القطاعات الثلاث (إنتاج، نقل، توزيع) والهيئات وينظم الندوات التوعية والتعريفية من خلال مجموعة كبيرة من القيادات الحالية والسابقة لنقل الخبرات بين القيادات الشابة والكبيرة.