وزير الشباب والرياضة يستقبل المنتخب الوطنى لكرة اليد بمطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار القاهرة الدولي وذلك بعد مشاركتهم ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في بولندا والسويد.

وحرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة اللاعبين وتهنئتهم على أدائهم المشرف خلال المنافسات وحصولهم على المركز السابع مؤكدا على تقدير جماهير الرياضة المصرية لمجهودات المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة، والتي تمكن خلالها من الحصول على المركز السابع على العالم.



مؤكدا أن المنتخب الوطني أصبح لديه ثقل كبير على المستوى الدولي، بفضل خبرات أبنائه من اللاعبين في وجود اتحاد مصري يقود المنظومة باحترافية، متمنيا المزيد من التطور في المرحلة المقبلة والتجهيز للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.