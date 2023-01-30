الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: إدارة بايدن لا تستطيع فرض قراراتها على نتنياهو

بايدن
بايدن

قال جهاد حرب، الباحث السياسي، إن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، لا يمكنه فرض قراراته على الحكومة الإسرائيلية.

الحكومة الإسرائيلية الحالية في إطار تصعيد الإجراءات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لـ "القاهرة الإخبارية" عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل التصعيد وهدم بيوت الفلسطينين وسحب الهوية من عائلات منفذي العمليات في إسرائيل. 

وأكد أن الحكومة بتركيبتها الحالية لا يعتقد أنها من الممكن فرض حلول عليها وحكومة بايدن لا تستطيع فرض قرارات عليها، حتى أنها لم تقم باشياء وعدت بها الفلسطينين مثل إعادة فتح القنصلية و إعادة الاوضاع كما كانت عليه قبل عام 2020.

وأضح أن انقسام الداخل الفلسطيني مشكلة كبيرة في عملية المواجهة مع إسرائيل والوستفيد الأول الحكومات الاسرائيلية وأن نتنياهو قال إنه يؤيد الانقسام الداخلي لأنه يساعده على التهرب من دخول المفاوضات ودفع استحقاقات سياسية يطالب بها المجتمع الدولي ووضع برنامج سياسي متفق عليه.

باحث بايدن الحكومة الاسرائيلية تصعيد الإجراءات المجتمع الدولي قرارات

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