الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جيريمي هوبكنز يشيد بملتقى الأزهر الأول للكاريكاتير: «شغل ممتع»

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أشاد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونسيف الدولية بمصر، أثناء تفقده اليوم الاثنين لجناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين؛ بالرسوم الكاريكاتيرية المعروضة بركن الطلاب الوافدين والأجانب، ضمن جناح الأزهر الشريف.

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وحرص جيريمي على تفقد جميع الرسوم الكاريكاتيرية المعروضة بركن مركز الطلاب الوافدين، بجناح الأزهر الشريف، كما استمع إلى شرح موجز من الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، منسق المسابقة والملتقى، عن أهداف وأهمية المسابقة والملتقى وعدد الرسامين والأعمال والدول التي شاركت في المسابقة.

وصوّر عدد من الأعمال المعروضة، وأبدى إعجابه بها، مقترحا أن يتم إتاحة نسخة إلكترونية مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية من كتالوج المسابقة عبر بوابة الأزهر الشريف؛ نظرًا لأهمية هذا العمل الفريد من نوعه في تاريخ الأزهر الشريف.

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وكتب جيريمي في كلمته التذكارية على كتالوج المعرض: "مبروك على شغل ممتع جدًا". 

وفي ختام زيارته، أهدى الدكتور محمد مسعد، وعبير محمود مسؤلا ركن الطلاب الوافدين والأجانب بالمعرض، جيريمي نسخة مطبوعة من كتالوج مسابقة الأزهر الدولية الأولى لفن الكاريكاتير.

جدير بالذكر أن مسابقة  الأزهر الدولية الأولى لفن الكاريكاتير في دورتها الأولى؛ والتي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، قد شهدت إقبالًا كبيرًا حيث شارك فيها أكثر من ٢٥٠ رساما من أكثر من ٥٠ دولة، وأقيمت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال العام الماضي.

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وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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