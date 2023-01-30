الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: شكرًا للشعب المصرى على ضيافته لى فى أم الدنيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، الشكر على الضيافة التي تلقاها خلال زيارته لمصر، وبحث العلاقات بين القاهرة وواشنطن، مع وزير الخارجية سامح شكري.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: "الشعب المصري رائع من نواح كثيرة، بما في ذلك تقاليدهم في الضيافة الهائلة.. أنا ممتن للترحيب الحار بأم الدنيا وأتطلع إلى زيارتي القادمة".

هذا وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، ودانيل روبنستاين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلاً تحياته إلى الرئيس جو بايدن، ومؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

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