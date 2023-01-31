الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة تظلمات مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2022

معلم
معلم

نتيجة تظلمات مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2022.. يبحث آلاف المتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم لشغل وظيفة معلم مساعد ومعلم مساعد رياض أطفال عبر محركات البحث «جوجل»، خاصة بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة المسابقة 30 ألف معلم 2022، للمتقدمين عبر على بوابة الوظائف الحكومية. 

وشهد موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل» ارتفاعًا في معدلات البحث عن نتيجة تظلمات مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2022 من جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

نتيجة تظلمات مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2022

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن أن المتقدمين لوظائف معلم مساعد فصل والمسابقة التكميلية، يستطيعون الاستعلام على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، بالرقم القومي والتقديم. 

خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2022

وترصد «الدستور» خلال السطور التالية خطوات الاستعلام على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 على بوابة الوظائف الحكومية التالي:

  • الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية (هنـــــــــــــا).
  • الضغط على الاستعلام.
  • الاستعلام عن حالة الطلب.
  • كتابة الرقم القومي ورقم التقديم.
  • الضغط على خانة الاستعلام.
  • تظهر النتيجة.

«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة وظائف «معلم فصل» و«رياض أطفال»

تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم لشغل وظيفة معلم مساعد فصل

  • تقدم لمسابقة المعلمين معلم مساعد 89394 متقدمًا لشغل 14813 وظيفة.
  • إجمالي من انطبق عليهم الشروط  60695 متقدمًا.
  • عدد المتقدمين الذين حضروا الاختبار الإلكتروني 55624 متقدما.
  • عدد المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الالكتروني منهم 14530 متقدما في 27 محافظة.

تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم لشغل وظيفة معلم رياض الأطفال

  • فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية لرياض الأطفال 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.
  • إتاحة المسابقة التكميلية في 14 محافظة.
  • 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة.
  • 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.
  • عدد المتقدمين للمسابقة عدد 5765.
  • عدد الذين انطبق عليهم الشروط على عدد 4863 متقدما.
  • حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 4497.
  • عدد من اجتازوا الاختبارات الإلكترونية 1656 متقدما.

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