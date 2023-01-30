الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة وظائف «معلم فصل» و«رياض أطفال»

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، نتيجة تظلمات المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل)، والمتقدمين في المسابقة التكميلية معلم مساعد (رياض أطفال)، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وأوضح الجهاز أنه تم قبول عدد من التظلمات ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلماتهم يوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023.

يذكر أن الجهاز فتح باب التظلم من نتيجة مسابقة شغل وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحري في الفترة من ٢٥ يناير حتى ٨ فبراير. 

وأهاب الجهاز بالمتقدمين مراعاة الدقة في تقديمهم للمسابقات التي يجريها، ويؤكد أنه لن يتهاون في أي خطأ في البيانات الأساسية، والمستندات المطلوب رفعها على المنظومة.

وكان الجهاز قد فتح باب التقدم لمسابقة شغل ١٥١٨٧ وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال، في الفترة من ٢ حتى ٢٤ يوليو الماضي، وتقدم لها 45666 متقدما، انطبقت الشروط على 36215 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 34840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما في 27 محافظة.

وسعيا من الجهاز لاستكمال عدد الوظائف المطلوب شغلها لسد العجز في مرحلة رياض الأطفال، أعلن عن مسابقة أخرى لاستكمال شغل ٣١٩٧ وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في ١٤ محافظة لم تستوف فيهم الوظائف المطلوبة في المسابقة الأولى، منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات أخرى لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها، وتم فتح باب التقدم لها في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١٠ نوفمبر.

والمحافظات التي تتضمنها المسابقة التكميلية هي : "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، البحر الأحمر وبورسعيد".

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ تظلمات معلم مساعد رياض اطفال بوابة الوظائف الحكومية

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