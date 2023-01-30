تقديم خدمات طبية لـ342 مواطن خلال قافلة سكانية شاملة بالدلنجات

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية عبد الباقي التابعة لقرية الوفائية تضمنت تقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة كالآتي، فى مجال الصحة تم الكشف على 100من الأطفال، و80 باطنة، و30 أمراض النساء، كما تم إجراء تحاليل طبية لـ 70 من أهالي القرية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم الكشف على 35 حالة و تحاليل اعتلال كلوي لعدد 27 مواطن.

كما قامت مديرية الطب البيطري بعلاج جماعي لـ 235 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 150 رأس أغنام، و 350 أبقار ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات، وتم توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وصيانة كشافات الإنارة بالقرية

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه سيتم الاستمرار في العمل على تنفيذ القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة ، ومجالس المدن من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة ، وكذلك الاهتمام بالدعم الكامل لجميع المواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.