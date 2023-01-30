الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بلينكن عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: ما يحدث صعب للغاية

سامح شكري وبلينكن
سامح شكري وبلينكن

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الهجمات الأخير بين فلسطين وإسرائيل.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إنه يريد فرصة لسماع الأطراف جميعها خلال زيارته إلى الضفة الغربية فيما يتعلق بالتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي على الأراضي المحتلة مؤخرا.

وأكد أنه لا شك في أن ما يحدث من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي “صعب للغاية”، فيما رأينا جميعا ارتفاعا في الهجمات بين الطرفين على مدى الأيام الماضية وأيضا زيادة أعمال العنف على مدار الأشهر الماضية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإدانة الهجمات التي حدثت مؤخرا من قبل رئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع أن الولايات المتحدة تدين خسارة الأرواح البشرية، وتريد أن تنقل هذه الرسالة للجميع، فيما نحث الأطراف جميعها على تهدئة الأمور وتخفيف حدة التوتر والتصعيد بينهم، مشيرا إلى أن بجانب مصر فالولايات المتحدة تقف وراء أهمية العمل على حل الدولتين.

وأشاد بدور مصر في تهدئة وتخفيف حدة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث لعبت دورا مهما في ذلك الشأن فيما تدعم حل الدولتين على أساس التفاوضي، والويلات المتحدة تريد أيضا إنهاء هذا الصراع وأن نراعي وجود فرص متكافئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

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