الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شركتى «بنها للصناعات الإلكترونية» و«حلوان للآلات والمعدات» تكرمان العاملين المحالين للمعاش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لكافة الشركات والوحدات التابعة بالعمل دائما على روفع الروح المعنوية للعاملين وتكريمهم سواء العاملين المتواجدين بالخدمة بإعتبارهم عصب العملية الإنتاجية أو المحالين للمعاش وذلك تقديراً لمجهوداتهم خلال فترة عملهم.

وفى هذا السياق قام المهندس  حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة بتكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش وخلال التكريم قدم " حسن "  الشكر للعاملين المكرمين، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيداً بدورهم في دفع عجلة الإنتاج بالشركة إلى الأمام، كما قام رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية بتكريم أسرة أحد العاملين الذى توفى أثناء الخدمة.

فى سياق متصل قام، المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات ( مصنع 999 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة بتكريم عدد من العاملين الذين بلغو سن التقاعد القانونية ، واشار " عبد العزيز " خلال التكريم إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية  للتنمية على الدوام، مؤكداً حرص   وزارة الإنتاج الحربى على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

وعقب التكريم شدد رئيس مجلس الإدارةعلى أن( مصنع  999 الحربى)  لا ينسى أبنائه العاملين، واعداً بتطوير حزمة الخدمات الاجتماعية والصحية لأرباب المعاشات وتلبية كافة احتياجاتهم تقديراً لمجهوداتهم الجليلة.

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربى على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

وعقب التكريم شدد رئيس مجلس الإدارةعلى أن( مصنع  999 الحربى)  لا ينسى أبنائه العاملين، واعداً بتطوير حزمة الخدمات الاجتماعية والصحية لأرباب المعاشات وتلبية كافة احتياجاتهم تقديراً لمجهوداتهم الجليلة.

التقاعد القانوني الخدمات الاجتماعية المهندس محمد صلاح الدين بنها للصناعات الإلكترونية مصنع 999 الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي

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