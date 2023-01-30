الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» توقع بروتوكولًا مع شركة عالمية لتقديم الخدمات للمرضى الدوليين

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة "SOS" الأكبر عالميًا المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين.

جاء ذلك على هامش حضور وزير الصحة والسكان، لمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2023» الذي يعقد في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن جانب شركة SOS السيدة كاثي بريت، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن البروتوكول يؤهل مصر للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، وأن تكون مركزًا رئيسيًا للشبكة في قارة إفريقيا، بما يسهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة في مجال السياحة الصحية.

وأضاف «السبكي»، أن البروتوكول يدعم التعاون مع شركة "SOS" لتدريب الفرق الطبية على الإخلاء الطبي الجوي، وإدارة الأزمات والكوارث بالمنظور الدولي، إلى جانب التعامل مع المرضى الدوليين التابعين للمنظمات الدولية، وشركات التعدين والبترول من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن شركة SOS كانت قد قامت بزيارة لـ8 مستشفيات في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، تم خلالها تقييم المنشآت والخدمات المقدمة بها، وهو ما كان بمثابة خطوة أولى لتوقيع هذا البروتوكول.

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
وزير الصحة بروتوكول تعاون الشركات العالمية الخدمات الطبية الخدمات الطبية للمرضى الدوليين آراب هيلث مركز دبي التجاري العالمي

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