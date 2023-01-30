الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ناسا» تعلن عن تمويلا جديد لاستكشاف المجسات النووية والأقمار الجليدية والتلسكوبات الفضائية

استكشاف الفضاء
استكشاف الفضاء

قال موقع "سبيس" الأمريكي المعني بأخبار الفضاء، إن وكالة ناسا للفضاء أعلنت عن تمويلًا جديدًا لبرنامج يوفر مفاهيم تصورية لاستكشاف الفضاء مثل المجسات النووية لاستكشاف الأقمار الجليدية، والتلسكوبات الفضائية الضخمة الجديدة وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأضاف الموقع، أن "برنامج مفاهيم ناسا المبتكرة المتقدمة" يوفر التمويل لدراسات المرحلة المبكرة في التقنيات التي يمكن أن تدعم البعثات المستقبلية.

وأعلنت الوكالة في وقت سابق من هذا الشهر، أن منح "ناسا" التي تبلغ قيمتها 175000 دولار لكل منها ستقدم إلى 14 باحثًا يبحثون في حدود ما هو ممكن للسماح لناسا بتقييم التقنيات الجديدة المحتملة.

وتتضمن اختيارات المرحلة الأولى من "ناسا" لهذا العام أفكارًا للتلسكوبات الفضائية، مثل نوع جديد من المرصد يتكون من آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة المتطابقة باستخدام مفهوم قياس التداخل، وآخر يستخدم تشكيل السوائل في الجاذبية الصغرى لإنشاء 164 قدمًا (50 مترًا) ) مرآة غير مقسمة لجيل جديد من التلسكوبات الفضائية.

وأكد التقرير، يسعي مفهوم تلسكوب آخر إلى أن يكون قادرًا على حل الكواكب الشبيهة بالأرض التي تدور حول نجوم شبيهة بالشمس في غضون 10 فرسخ فلكي (32.6 سنة ضوئية) من الأرض.

وأضاف أنه سيتم التحقيق في مفاهيم دفع شعاع الحبيبات والمحركات النووية للتطبيق المحتمل على النقل الفضائي، ومن بين المفاهيم التي تم تمويلها حديثًا أيضًا قارب طائر لاستكشاف قمر زحل الضخم تيتان ومفاعل نووي هجين سريع الانشطار للوصول إلى الأقمار الجليدية التي تأوي المحيط مثل كوكب المشتري يوروبا.

أخبار الفضاء استكشاف استكشاف الفضاء التقنيات الحديثة التلسكوبات الكواكب

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