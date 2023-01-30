على خلفية هجوم مسلح.. أذربيجان تجلى موظفى سفارتها من إيران

أجلت أذربيجان موظفي سفارتها لدى العاصمة الإيرانية طهران، وجثمان مسؤول الأمن الذي قتل جراء الهجوم المسلح، ونقلتهم إلى أراضيها الأحد.

ووصل موظفو السفارة الأذربيجانية لدى طهران وأسرهم وجنازة مسؤول الأمن أورهان عسكروف، إلى العاصمة باكو على متن طائرة.

وكان في استقبال الطائرة في المطار، نائب وزير خارجية أذربيجان خلف خلفوف، ومسؤولون آخرون من الخارجية.

وقال خلفوف، للصحفيين، إن الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية لدى طهران كان عملًا إرهابيًا.

وأشار إلى أن باكو لم تكن تتوقع حدوث مثل هذا الهجوم الذي لا يمكن قبوله.

وشدد على أن كل دولة مسؤولة عن تأمين السفارات الأجنبية على أراضيها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأضاف: "بطبيعة الحال تتحمل إيران مسؤولية في الهجوم الإرهابي الذي وقع".

وطالب الجانب الإيراني بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومعاقبة المجرمين وتحديد القوى التي تقف خلفهم.

ولفت إلى تعليق جميع الأنشطة الدبلوماسية في السفارة وإبقاء 5 أشخاص فقط لحماية المبنى.

والجمعة، تعرضت سفارة أذربيجان لدى طهران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، وأعلنت إيران القبض على منفذه.

ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف الهجوم بأنه "إرهابي غادر"، مؤكدا أن مرتكبيه ومَن أمر به "يجب أن يعاقبوا في أقصر وقت ممكن".